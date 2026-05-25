Верховный суд РФ вернул в госсобственность участок в Архызе

Верховный суд РФ предписал вернуть в государственную собственность земельный участок в поселке Архыз, который местный житель оформил на основании подложной выписки из похозяйственной книги, указав, что нижестоящие инстанции неверно определили начало течения срока исковой давности, отметили в пресс-службе ВС РФ (информация поступила в агентство РАПСИ).

Высшая судебная инстанция страны напомнила коллегам из нижестоящих судов: при рассмотрении споров об изъятии наделов в пользу государства необходимо тщательно выяснять все детали выбытия земли из владения публичного собственника. В частности, суды обязаны установить, какой орган власти был наделен полномочиями по распоряжению конкретным участком, а также выяснить, проходил ли спорный объект процедуру приватизации в дальнейшем.

Разбирательство, дошедшее до Верховного суда, началось с истории в поселке Архыз. Местный житель получил надел на основании документации из похозяйственной книги. Однако, как выяснилось, в этот документ глава поселка внес заведомо недостоверные сведения.

Таким образом, действия должностного лица привели к незаконному оформлению прав на недвижимость. Тем не менее суды трех инстанций — первой, апелляционной и кассационной — единодушно отказались возвращать землю муниципалитету. Одним из главных аргументов в пользу отказа стало утверждение о пропуске администрацией срока исковой давности.

Верховный суд с такой позицией не согласился. Течение давностного срока неразрывно связано с моментом, когда о нарушении узнали уполномоченные органы или их должностные лица. Именно с этой даты, а не с момента совершения подлога, следует отсчитывать срок для обращения в суд.

Основываясь на данной правовой позиции, коллегия ВС РФ отменила все ранее принятые по делу решения и направила его на новое рассмотрение.

Станислав Маслаков