Экс-мэр Новочеркасска Юрий Лысенко предстанет перед судом за взятку в 8 млн рублей

Бывший глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко, задержанный в мае 2025 года и с тех пор пребывающий в СИЗО, стал фигурантом уголовного дела, которое передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Уголовное преследование экс-чиновника, руководившего городом в предыдущие годы, вышло на финальный этап: материалы поступили в судебную инстанцию Новочеркасска. На данный момент срок содержания Лысенко под стражей продлен до 6 июня 2025 года включительно.

Согласно фабуле обвинения, с декабря 2020 года по май 2025 года бывший мэр получал незаконное вознаграждение. В качестве взятки, по данным следствия, выступили два пункта — земельный надел и безвозмездная помощь в возведении частного дома. Совокупная рыночная стоимость этих активов, как полагают в правоохранительных органах, превысила 8 миллионов рублей.

Как установлено в ходе расследования, покровительство со стороны градоначальника было обещано в обмен на его содействие в строительстве общеобразовательного учреждения. Лысенко гарантировал, что работы будут профинансированы из средств муниципального бюджета, а подрядчик не столкнётся с бюрократическими препятствиями.

Ключевым звеном в передаче ценностей выступил посредник Любим Белов. Уголовное производство в отношении него также поступило в тот же суд Новочеркасска. Обоим фигурантам теперь предстоит защищать свои позиции в ходе судебных слушаний.

Станислав Маслаков