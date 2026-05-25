На Ямале обновят 135 км окружных дорог в 2026 году

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начался сезон дорожных работ — планируется отремонтировать порядка 35 км муниципальных дорог и 100 км региональных трасс, сообщили в правительстве региона. Работы пройдут на дорогах Коротчаево — Новый Уренгой, Ныда — Пангоды, Надым — Салехард, Губкинский — Пурпе и других.

«К сезону подходим с хорошим заделом: за минувшие семь лет привели в порядок свыше тысячи километров дорожного полотна, более 72% дорог в регионе в нормативном состоянии. В этом году уделим особое внимание проблемным участкам: завершим асфальтирование на дороге Салехард — Надым, продолжим реконструкцию на участке Коротчаево — Новый Уренгой. Уверен, по возвращении из отпуска северяне заметят изменения качества дорог к лучшему»,— прокомментировал губернатор Дмитрий Артюхов.

В Салехарде отремонтируют около 7 км, из них 1,1 км — реконструкция дороги по улице Объездной. В Новом Уренгое работами охватят 6,3 км: мост через реку Седэ-Яха, улицу Новая и другие. В Ноябрьске работы уже начались на улице Багульная. В Муравленко отремонтируют 11 внутриквартальных проездов в микрорайонах Центральный и Солнечный. В Губкинском будет отремонтировано 1,7 км в микрорайоне Пурпе. Работы также запланированы в Аксарке, Мужах, Ямальском, Тазовском, Тарко-Сале, Красноселькупе, Пуровском районе. При этом самые масштабные работы запланированы в Приуральском и Надымском – 5,7 и 4,5 км соответственно.

На всех участках проведения работ движение будет организовано в реверсивном режиме с установкой светофоров. В июне и июле на дорогах установят более 20 светофоров.

Общая протяженность региональных и муниципальных дорог Ямала составляет 3034 км. По данным властей региона, из них в нормативном состоянии находятся 72%.

Ирина Пичурина