В Мензелинске работник погиб под колесами погрузчика на предприятии

В Мензелинском районе Татарстана начали проверку соблюдения требований охраны труда и законодательства о безопасности на производстве после несчастного случая в ангаре кормового центра ООО «Камский Бекон». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 24 мая. Во время погрузочных работ фронтальный погрузчик совершил наезд на работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее смерть по неосторожности).

Анна Кайдалова