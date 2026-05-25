В Таганроге старушка отдала мошенникам 1,1 млн рублей ради прибавки к пенсии

В Таганроге 79-летняя местная жительница передала курьеру 1 миллион 100 тысяч рублей наличными после того, как неизвестные, представившись сотрудниками городской администрации, убедили ее в необходимости декларирования сбережений под предлогом грядущего увеличения пенсии, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Ростовской области сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала пожилая жительница Таганрога. Пенсионерка 1946 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением лишь спустя несколько дней после случившегося — после разговора с внучкой, которая убедила её, что та стала жертвой обмана.

Схема начала раскручиваться со звонка на домашний телефон. Собеседник представился работником мэрии и пообещал женщине перерасчет пенсионных выплат. Когда горожанка отказалась лично явиться в административное здание, звонивший попросил назвать номер СНИЛС, якобы для сверки персональных данных. При этом, по данным следствия, потерпевшую обрабатывала целая организованная группа.

В последующие дни пенсионерке поступали новые звонки. Незнакомцы запугивали её уголовным преследованием из-за якобы проведённого незаконного денежного перевода за рубеж, давали пошаговые инструкции и сообщали пароли для идентификации при последующих контактах. Злоумышленники настаивали на том, что имеющиеся у женщины наличные сбережения необходимо срочно задекларировать через «официальных лиц», и требовали строго следовать их указаниям.

В условленный день 79-летняя горожанка вынесла из дома 1,1 млн руб. и передала их неизвестной девушке в одном из дворов Таганрога. После передачи купюр ни возврата средств, ни обещанного подтверждения от «чиновников» не последовало. Осознав произошедшее, пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители ведут розыск фигурантов дела. Стоит отметить, что подобные схемы — не редкость для региона: зачастую мошенники используют образы госслужащих и угрозы уголовной ответственностью, чтобы вынудить пожилых людей к передаче наличных или реквизитов банковских карт. Полиция вновь призывает граждан проявлять бдительность: представители государственных структур никогда не запрашивают по телефону СНИЛС, коды доступа к счетам и не требуют передавать деньги курьерам. О любых подозрительных звонках следует немедленно информировать правоохранительные органы.

Станислав Маслаков