Главе СК доложат о причинах откладывания ремонта дороги в Пластовском округе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Лыжину доложить об обстоятельствах откладывания ремонта дороги в Пластовском округе. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобой в СК обратились местные жители. По их данным, долгое время дорога, соединяющая села Радиомайка и Верхняя Санарка, находится в плохом состоянии. Асфальт разрушается, на полотне образовались ямы, разметки нет. По этой причине проезд автомобилей, в том числе школьного автобуса, представляет опасность, подчеркивают жители. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Асфальт не меняли с 1986 года, ямочный ремонт не помогает.

В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Виталина Ярховска