На сборы ребенка в лагерь краснодарцы готовы потратить порядка 15 тысяч рублей

Жители Краснодара готовы потратить в среднем около 15 тыс. руб. на подготовку ребенка к поездке в летний лагерь. Такие данные приводит «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на аналитику «Авито».

Согласно исследованию, треть опрошенных родителей уже отправляли детей на организованный отдых. Наиболее востребованными остаются лагеря на морском побережье, а также спортивные и творческие смены.

Основными статьями расходов при подготовке к поездке респонденты назвали покупку одежды и обуви — этот вариант выбрали 62% участников опроса. Еще 52% приобретают аптечки и средства защиты от солнца и насекомых. Также родители тратятся на предметы личной гигиены.

Около половины опрошенных предпочитают заказывать необходимые товары через онлайн-площадки, остальные совершают покупки в гипермаркетах или на сайтах специализированных магазинов. В каждой третьей семье сборы проходят совместно с ребенком, тогда как 37% родителей занимаются подготовкой самостоятельно.

Как показал опрос, девять из десяти жителей Краснодара в детстве сами отдыхали в лагерях. Среди наиболее запомнившихся традиций респонденты назвали песни у костра, дискотеки, «страшилки» в тихий час и розыгрыши с зубной пастой. Часть участников исследования также вспомнила «королевскую ночь» и ночные купания, запрещенные правилами лагерей.

