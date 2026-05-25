В Ростовской области двое утонули в водоемах

24 мая в Ростовской области зафиксированы две гибели на водоемах: в Белой Калитве утонул 15-летний подросток, а в поселке Нижний Саловск — 21-летний мужчина, сообщает региональное управление МЧС.

Трагические происшествия на воде случились на территории Ростовской области в минувшее воскресенье, 24 мая 2025 года. В региональном главке МЧС сообщили подробности двух инцидентов, унесших жизни молодых людей.

Первая драма разыгралась днем в городе Белая Калитва. В парке Молодежный, где оборудован городской пляж, двое местных жителей решили переплыть реку Калитву. На середине дистанции один из них — 15-летний юноша — внезапно ушел под поверхность. Его приятель предпринял попытку выручить товарища, однако не совладал с течением и сумел добраться до суши в одиночку. Очевидец случившегося оперативно вызвал спасателей, но к моменту прибытия помощи было уже поздно. Водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело погибшего со дна реки.

Второй случай произошел в Семикаракорском районе. В поселке Нижний Саловск оборвалась жизнь 21-летнего парня. Молодой человек прыгнул в пруд и скрылся из виду. Сотрудникам местной спасательной службы оставалось только провести поиски и поднять тело на берег.

На фоне наступления теплой погоды представители МЧС обратились к жителям области с жесткими рекомендациями. В ведомстве подчеркнули, что плавать разрешено исключительно в специально отведенных зонах, категорически запрещено употреблять спиртное перед погружением в воду. Спасатели также призвали адекватно оценивать собственные физические возможности и не рисковать жизнью, пренебрегая мерами предосторожности.

С приходом жаркого сезона число утоплений традиционно растет. В прошлом году за аналогичный период в регионе регистрировалось до полутора десятков летальных исходов на воде, что делает подобные предупреждения спасателей не формальными, а жизненно важными.

Станислав Маслаков