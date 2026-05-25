Жительницу Татарстана отправили в колонию за неуплату алиментов

В Татарстане суд приговорил жительницу Азнакаевского района к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по делу о неуплате алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, она не выплачивала средства на содержание двоих несовершеннолетних детей, несмотря на решение суда.

С сентября 2025 года по январь этого года задолженность по алиментам превысила 149 тыс. руб., а общий долг составил более 1,2 млн руб.

Подсудимая признала вину.

