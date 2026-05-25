Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, действующие в составе группировки войск «Днепр», продолжили выполнение задач по разведке и поражению целей противника на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими была проведена операция по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны ВСУ, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

По данным Минобороны, в ходе воздушного наблюдения операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов Zala был зафиксирован выход на позицию зенитного ракетного комплекса «Бук». Полученные координаты оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение о поражении цели.

Удар по выявленному объекту выполнил расчет беспилотного комплекса «Ланцет». В результате точного применения средства поражения зенитный ракетный комплекс был уничтожен. Разведывательные беспилотники Zala обеспечили дальнейшую корректировку действий и объективный контроль результатов удара.

В ведомстве сообщили, что за последнюю неделю боевой работы подразделением было уничтожено пять артиллерийских систем противника. Отмечается, что собранные разведданные позволяют повышать эффективность подавления средств противовоздушной обороны в зоне ответственности соединения.

Также подчеркивается, что беспилотная авиация действует в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы со стороны ВСУ, однако сохраняет высокую результативность и используется как один из ключевых элементов контрбатарейной борьбы.

Мария Удовик