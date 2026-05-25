Апелляция подтвердила изъятие активов, связанных с «Атомстройкомплексом»

Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил в силе решение об изъятии в доход государства земельных участков и объектов недвижимости связанных со строительной корпорацией «Атомстройкомплекс» (Атом) в Среднеуральске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

«Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, но безуспешно. По итогам апелляционного рассмотрения судебный акт вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

Напомним, в марте Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к трем юрлицам, связанным с «Атомстройкомплексом», и 11 физлицам. В доход РФ были обращены десять земельных участков, расположенных в деревне Коптяки (городской округ Среднеуральск), два помещения в Екатеринбурге, с физических лиц взысканы более 577 млн руб. По данным суда, земли в Коптяках были выделены под индивидуальное жилищное строительство вопреки законодательству о противодействии коррупции.

