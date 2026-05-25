В порту Усть-Луга предотвратили подрыв газовоза минами из страны НАТО

Сотрудники ФСБ России совместно с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывные устройства, обнаруженные на корпусе танкера «Аррхениус», прибывшего в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. По данным следствия, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, сообщили в СК России.

При заходе судна в порт водолазы обнаружили на его корпусе морские магнитные мины заводского производства

Фото: СК России При заходе судна в порт водолазы обнаружили на его корпусе морские магнитные мины заводского производства

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). При заходе судна в порт водолазы обнаружили на его корпусе морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО.

Судно вышло из порта Антверпен, прибыло в Усть-Лугу 20 мая для заправки и должно было следовать в турецкий порт Самсун. В ходе допроса судового агента выяснилось, что танкер прибыл в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты.

