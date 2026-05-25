В Пятигорске на 20 суток закрыли фирму за нелегальных мигрантов

Судебные приставы Пятигорска на 20 суток полностью опечатали помещения местного предприятия, занимающегося утилизацией неопасных отходов, после того как его руководитель нанял иностранца без патента на трудовую деятельность.

В Пятигорске городской отдел судебных приставов ГУФССП по Ставропольскому краю привел в исполнение решение суда о временном закрытии компании, специализирующейся на сборе и переработке мусора. Поводом для столь жесткой санкции стало несоблюдение миграционного законодательства: руководство организации приняло на работу гражданина другого государства, у которого отсутствовал патент, дающий право трудиться на территории РФ.

Факт правонарушения выявили во время рейда контролирующих органов. Дело было рассмотрено по части 3 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное привлечение к труду иностранцев или лиц без гражданства). Судья счел доказательства убедительными и постановил приостановить деятельность юрлица сроком на 20 суток.

После того как исполнительный лист поступил в ведомство, приставы без промедления выехали по юридическому адресу организации и опечатали все производственные и офисные помещения. На протяжении всего срока взыскания сотрудники службы будут осуществлять контроль и проверять, чтобы вердикт суда соблюдался неукоснительно.

Подобные меры — не редкость для регионов, где малый бизнес пытается сэкономить на легализации трудовых ресурсов. Отсутствие патента у приезжего работника ставит под удар не только самого предпринимателя, но всю цепочку субподрядчиков, которые могут быть привлечены к проверкам. Для самого предприятия трехнедельный простой грозит потерей времени и денег, тогда как повторное нарушение может обернуться более серьезными штрафами или даже уголовным преследованием.

Станислав Маслаков