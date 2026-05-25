В Крыму акционер бывшей пивоварни оспаривает ее национализацию

Акционер бывшего Ялтинского пивобезалкогольного завода АО «Джалита» Любовь Хапкова обратилась в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой на нормы законодательства Крыма, позволившие национализировать имущество предприятия без выплаты компенсации. Заявление подано в мае 2026 года, пишет «Ъ».

Как следует из материалов дела, госпожа Хапкова, владеющая 100% акций АО «Джалита», просит признать не соответствующими Конституции положения закона Республики Крым «Об особенностях выкупа имущества в Крыму» во взаимосвязи с рядом норм Гражданского кодекса РФ. По мнению заявителя, существующий механизм фактически лишил ее возможности защищать права акционера.

В 2017 году Совет министров Крыма принудительно изъял имущество предприятия и ввел временную администрацию, отстранив собственника от управления заводом. При этом, как утверждает истец, процедура выкупа так и не была завершена, а компенсация за активы не выплачена. В 2023 году имущество АО «Джалита» включили в перечень собственности республики.

Оспорить переход активов в собственность Крыма в судах общей юрисдикции заявительнице не удалось, поскольку правом подачи подобных исков, как указано в жалобе, обладает только сама корпорация, а не ее акционер. Адвокат Анна Минушкина заявила, что речь идет не о судебной ошибке, а о применении норм, противоречащих Конституции. По ее словам, в КС рассматривается еще одна аналогичная жалоба.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле 2026 года в Крыму было произведено 1,65 млн дал пива и пивных напитков, что на 20,45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом производство безалкогольных напитков в России в целом в январе—марте сократилось на 4,8%, следует из статистики Росстат.