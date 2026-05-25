Суд рассмотрит иск о выплате 10,5 млн рублей 45 работникам стройфирмы Кисловодска

Прокуратура Кисловодска подала в суд иск о взыскании с работодателя более 10,5 млн руб. задолженности по зарплате перед 45 сотрудниками и 450 тыс. руб. компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства края.

Прокуратура города Кисловодска провела проверку по обращению сотрудников строительной компании. В ходе проверки выяснилось, что у организации с июня 2025 года по май 2026 года образовалась задолженность по заработной плате.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. В нем содержится требование взыскать с работодателя задолженность по зарплате на общую сумму 10,5 млн руб., а также выплатить сотрудникам компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. руб.

Результаты рассмотрения иска и фактическое восстановление трудовых прав граждан остаются на контроле прокуратуры.

Тат Гаспарян