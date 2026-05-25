Астраханца подозревают в гаражном производстве «соли»

В Астраханской области следователи полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В преступной деятельности подозревают местного жителя 1998 года рождения, сообщили в региональном УМВД.

Жителю Астраханской области грозит до 20 лет за лабораторию по производству наркотиков

Жителю Астраханской области грозит до 20 лет за лабораторию по производству наркотиков

По оперативным данным, астраханец организовал нарколабораторию в гараже. Он обустроил помещение, закупил оборудование и начал изготавливать запрещенные вещества. Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого стеклянные колбы, пять бутылок с прекурсорами, печь для нагрева пробирок и другое оборудование.

По заключению экспертов, мужчина готовил N-метилэфедрон. Вес изъятого наркотика составил 76 граммов. Расследование продолжается. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Марина Окорокова