Предпринимателя арестовали в Воронеже за махинации с 1,5 га земли министерства

Ленинский районный суд Воронежа до 21 июля отправил под стражу индивидуального предпринимателя, подозреваемого в особо крупном мошенничестве: следствие считает, что в период 2023-2025 годов он оказывал юридические услуги местному ООО «Кварт» при выкупе земельного участка у областного департамента (сейчас — министерства, МИЗО) имущественных и земельных отношений и представил ложное экспертное заключение о необходимости использования всего участка для объектов недвижимости. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным Rusprofile, ООО «Кварт» работает в Воронеже с декабря 2011 года. Основным видом деятельности сейчас указывается «аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки». Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб., он распределен поровну (по 20%) между пятью физическими лицами — Александром, Сергеем и Михаилом Тереховыми, Дмитрием Гридяевым и Еленой Бахтиной. Последняя является генеральным директором фирмы с момента ее основания. В 2025 году выручка ООО «Кварт» составила 7,2 млн руб., что на 4,9% больше, чем в 2024-м. Чистая прибыль выросла с 181 до 671 тыс. руб.

Следствие установило, что с учетом ложной экспертизы участок земли площадью 14 814 кв. м был выкуплен за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом на нем «находилось торгово-выставочное помещение без права льготного выкупа». Ущерб бюджету оценили в размере 22,3 млн руб.

«Следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый и его защитник возражали»,— сообщили в пресс-службе.

По информации «Ъ-Черноземье», речь может идти об участке с кадастровым номером 36:34:0105031:111 по адресу: улица Витрука, 14г. На нем располагается здание торгового дома «Квартал». База строительных материалов была открыта в 2021 году.

Выкуп участка стал поводом для продолжительного судебного разбирательства между МИЗО и ООО «Кварт». По данным арбитражной картотеки, в июне 2023 года компания обратилась в суд с требованием признать незаконным отказ министерства в выкупе и обязать ведомство заключить договор его купли-продажи по цене 558 тыс. руб.

Участок с кадастровым номером 36:34:0105031:111 был предоставлен ЗАО «Юговостокстальконструкция» в долгосрочную аренду на 49 лет на основании договора от 5 сентября 2011 года. В дальнейшем права арендатора перешли к ООО «Кварт» как собственнику объекта на участке. В 2020 году компания провела реконструкцию здания площадью 946 кв. м, после которой его площадь выросла до 1975,7 кв. м. Также в 2020-м фирма возвела нежилое здание с литерой «Г» общей площадью 1738,7 кв. м. Арбитраж осенью 2022 года признал право собственности ООО «Кварт» на эти строения. МИЗО, в свою очередь, настаивало, что это — самовольные постройки.

Первая инстанция встала на сторону ООО «Кварт». МИЗО попыталось обжаловать решение суда в апелляции и кассации, но безуспешно. По данным публичной кадастровой карты, участок сейчас находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость составляет 22,3 млн руб., что в точности соответствует указанной следствием сумме ущерба.

Денис Данилов