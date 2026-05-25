В 2026 году в Тамбовской области выявили 17 объектов археологического наследия

С начала 2026 года в Тамбовской области выявили 17 объектов археологического наследия. Об этом сообщили на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.

Курганный могильник у села Рождественское Рассказовского округа Тамбовской области

Фото: доклад департамента по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Курганный могильник у села Рождественское Рассказовского округа Тамбовской области

В частности, 12 объектов располагаются в Рассказовском округе, еще пять — в Бондарском. Все они представляют собой курганные могильники.

Всего в Тамбовской области насчитывается 1 125 археологических объектов. Из них 1 056 выявлены, а 69 имеют статус памятников археологического наследия федерального значения. Самую многочисленную группу (599 объектов) составляют поселения, стоянки, городища и городки. Еще 511 объектов — это курганные и грунтовые могильники. Девять приходится на исторический культурный слой, шесть — на оборонительные сооружения (земляные валы).

«Выявленными» археологическими объектами считаются те, которые представляют историко-культурную ценность в предварительном порядке. Окончательное решение о научной значимости и границах территории принимается по итогам государственной экспертизы.

Кабира Гасанова