Удмуртия вошла в топ-10 выгодных направлений для длительных поездок в РФ

Удмуртия заняла шестое место в рейтинге российских направлений для длительных поездок, ранжированном по средней стоимости ночи. В республике показатель составил 5,99 тыс. руб. за сутки, по данным сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аналитики указывают, что число длительных бронирований по России выросло на 22% год к году. Среди самых популярных направлений — Краснодарский край со средней стоимостью ночи в 9,6 тыс. руб. А также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 9,2 и 9,9 тыс. руб. соответственно.

Самое выгодное российское направление — Калмыкия, где средняя стоимость ночи составила 5 тыс. руб. Далее идут Омская, Саратовская, Вологодская и Томская области. В этих регионах показатель находится в диапазоне от 5,8 до 5,9 тыс. руб. за сутки.

Напомним, по запросу китайских туроператоров в Удмуртии разработают три туристических маршрута. По словам главы республики Александра Бречалова, из 90 тыс. иностранцев, посетивших Родниковый край в 2025 году, 25 тыс. человек приехали из Поднебесной. Всего турпоток в Удмуртию в том году составил 1,9 млн туристов.