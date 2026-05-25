Кабмин вернул акции НМТП в обновленный план приватизации до 2028 года

Правительство РФ обновило программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы, включив в нее упоминание о возможной продаже пакета акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о доле в размере 20% акций компании, находящейся в государственной собственности.

Государству напрямую принадлежит указанный пакет, при этом контроль над НМТП осуществляет группа компаний «Транснефть». Данная доля ранее уже включалась в программы приватизации, однако до фактической продажи дело не доходило. В конце 2020 года упоминание о возможной реализации пакета было исключено из документа, рассчитанного на 2020–2022 годы.

В обновленной редакции программы приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы вновь зафиксирована возможность продажи государственного пакета акций НМТП.

Новороссийский морской торговый порт остается одной из крупнейших стивидорных групп страны. Активы компании расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Структура собственности предполагает сохранение контроля за НМТП со стороны «Транснефть» при наличии миноритарной доли государства.

Ранее сообщалось, что к 2030 году ожидается значительный рост экспортных грузопотоков через Новороссийский морской торговый порт. По оценке Ассоциации экспортеров и импортеров России, объем экспорта может достигнуть 250 млн тонн в год.

