Суд отказал Росприроднадзору в иске к Нижнекамскому шинному заводу на 360 млн

Апелляционный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора к Нижнекамскому заводу грузовых шин (НЗГШ) о взыскании экологического сбора в размере 360,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд первой инстанции отказал управлению Росприроднадзора в удовлетворении требований. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

В качестве третьих лиц по делу были привлечены ООО «Орис Пром», межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям, а также прокуратура Московской области.

Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с НЗГШ сумму за 2021–2022 годы. В управлении посчитали, что предприятие предоставило недостоверные сведения в актах утилизации.

Анна Кайдалова