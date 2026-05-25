В ОЭЗ «Оренбуржье» запустили в работу новую подстанцию

В ОЭЗ «Оренбуржье» сегодня, 25 мая, запустили в работу новую инновационную подстанцию 110 кВ «Победа», сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Она призвана увеличить мощности готовой площадки, а также обеспечить надежное и качественное электроснабжение действующих и новых потребителей ОЭЗ»,— отметил глава региона.

Все параметры подстанции передаются в диспетчерскую службу и контролируются удаленно в режиме реального времени.

Подстанцию изготвило ПАО «Россети Волга». Большую часть расходов на строительство новой инфраструктуры взял на себя бюджет региона. По словам Евгения Солнцева, благодаря этому тариф для резидентов ОЭЗ будет одним из самых низких среди промышленных предприятий.

Сабрина Самедова