Вузы Петербурга получат субсидии на обучение IT-специалистов

Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления грантов вузам на реализацию программ повышения квалификации в сфере современных технологий. Получателями субсидий станут университеты, прошедшие конкурсный отбор. На эти цели в 2026 году в городском бюджете предусмотрено 5 млн рублей. Программы ориентированы на возрастную категорию 35–50 лет, пишет 78.ru.

Как сообщили в Смольном, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. За счет выделенных средств будут организованы курсы повышения квалификации по семи направлениям: большие данные, программирование и создание IT-продуктов, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, распределенные и облачные вычисления, цифровой маркетинг и медиа, системная аналитика.

Конторщиков Кирилл