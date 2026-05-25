В Дагестане завершили дело о гибели девочки из-за газа

Избербашский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кайтагского района. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, не имея специальных навыков, самостоятельно смонтировал в домовладении газовый проточный водонагреватель и подсоединил его к системе газоснабжения. Работы проводились с нарушением требований безопасности.

Кроме того, обвиняемый эксплуатировал газовое оборудование при неисправной дымоходной системе. Как уточнили в ведомстве, в марте 2026 года в ванной комнате этого дома находилась малолетняя девочка. Она получила острое отравление угарным газом, в результате чего скончалась.

Заключения проведенных экспертиз показали, что причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности при монтаже и использовании газового оборудования. Эти нарушения находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тат Гаспарян