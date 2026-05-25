В Ставропольском крае утвердили графики отключения горячей воды

В Ставропольском крае опубликовали графики плановых отключений горячей воды, которые продлятся до сентября, а в Ставрополе работы поэтапно пройдут с 12 мая по 7 сентября.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, отключения являются ежегодной мерой для подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду. Специалисты проверят состояние тепловых сетей, проведут диагностику, испытания и заменят изношенное оборудование.

В Ставрополе отключения пройдут поэтапно с 12 мая по 7 сентября. Работы затронут жилые дома с централизованным теплоснабжением. Жители других округов края могут ознакомиться с графиками на сайтах поставщиков тепла.

В Кисловодске профилактические отключения по некоторым адресам начнутся с 1 июня. В Ессентуках работы затронут 17 многоквартирных домов. На одном участке профилактика обычно занимает около двух недель.

«Профилактические мероприятия являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону», — заявил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

В 2025 году в регионе провели работы на 905 котельных, заменили 43 котла и обновили более 20 километров тепловых сетей. В 2026 году объем работ ожидается не меньше.

Тат Гаспарян