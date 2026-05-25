Прокуратура Ставрополя обязала оборудовать парковки для инвалидов у онкодиспансера

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя проверила информацию в средствах массовой информации о затруднении доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам.

Ведомство установило, что на территориях парковок, прилегающих к Ставропольскому краевому клиническому онкологическому диспансеру и Городской клинической поликлинике № 5, не были созданы условия для остановки транспорта маломобильных граждан.

После вмешательства прокуратуры парковочные места возле указанных медицинских учреждений привели в соответствие с требованиями закона.

Тат Гаспарян