Прокуратура Дагестана проверит ликвидацию последствий ливня

Прокуратура Дагестана контролирует соблюдение прав граждан при ликвидации последствий выпадения обильных осадков в Махачкале. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

24 и 25 мая 2026 года из-за сильных дождей произошло частичное подтопление ряда улиц города. В связи с этим прокуратура республики организовала проверку того, как уполномоченные органы исполняют свои обязанности по предотвращению и ликвидации последствий подтопления.

Кроме того, на контроле ведомства находится соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

В Махачкале из-за продолжительных ливней, обрушившихся на столицу Дагестана, власти ввели временные ограничения на движение транспорта по двум основным городским артериям — проспекту Петра I и улице Булача.

