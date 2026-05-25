Вступил в силу приговор за столкновение с баржей и гибель человека

Вступил в силу приговор по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, 28 сентября 2025 года осужденный управлял маломерным судном на реке Волге вблизи пристани Шелехметь Волжского района. Он нарушил правила и «допустил столкновение с баржей». В результате происшествия один пассажир получил телесные повреждения, от которых скончался.

Судоводителю в феврале 2026 года назначено наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием части заработной платы в доход государства.

Руфия Кутляева