Цены в Нижегородской промышленности выросли на 1,2% за четыре месяца

Индекс цен производителей промтоваров и услуг в Нижегородской области в апреле 2026 года составил 1,2% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом сообщил Нижегородстат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максимальный рост цен — на 19,9% — зафиксирован в сфере ремонта и монтажа оборудования. Цены производителей нефтепродуктов увеличились на 15,8%, прочих транспортных средств — на 11,6%. В химической промышленности цены выросли на 6,7%.

Как писал «Ъ-Приволжье», инфляция в нижегородской промышленности по итогам 2025 года составила 5,7%.