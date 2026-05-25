Количество выданных автокредитов в Нижегородской области сократилось почти на 6%

В Нижегородской области в апреле 2026 года выдано 2,42 тыс. автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 5,8% меньше по сравнению с месяцем ранее и на 14,5% меньше по сравнению с апрелем 2025 года.

В целом по России в апреле финансовые организации выдали 84,3 тыс. автокредитов. Это на 9,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Доля отказов по автокредитам в Нижегородской области в апреле составила 69,2%. В апреле годом ранее она составляла 81%.