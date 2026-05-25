УФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело против подрядчика ТЭК

В Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подрядной организации предприятия топливно-энергетического комплекса, сообщили в областном УФСБ.

Топ-менеджер компании-подрядчика подозревается в мошенничестве.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо путем обмана организовал поставку на предприятие ТЭК оборудования б/у под видом нового, в результате чего незаконно присвоил себе денежные средства в размере более 100 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сабрина Самедова