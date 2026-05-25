Территорию у синагоги в центре Екатеринбурга отдадут под КРТ

Площадку в границах улиц Народной воли – Куйбышева – Розы Люксембург отдадут под комплексное развитие территорий (КРТ), приказ об этом подписал свердловский министр строительства Григорий Сурганов. Сам проект был подготовлен администрацией Екатеринбурга. Речь идет о территории рядом с синагогой. Приказ был подписан 18 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В квартале ранее находились гостиница-недострой «Дели» и ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором участке, который принадлежит структуре УГМК, рассматривали строительство медицинского центра. Проект, связанный со строительством на месте «Харбина», ранее выносили на общественные обсуждения. Тогда в документах говорилось, что также на территории предполагается строительство объекта для обеспечения научной деятельности.

Подробнее — в материале «"Харбин" и "Дели" взяли в высоту»

Мария Игнатова