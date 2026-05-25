Семь детей оказались заблокированы в квартире из-за пожара в многоэтажке Ижевска

17 человек, в их числе семь детей, вывели из десятиэтажного дома на ул. Вадима Сивкова в Ижевске во время пожара, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. В подъезде загорелся электрощиток, едкий дым распространялся по этажам. Жильцы оказались заблокированы в своих квартирах.

«В этот момент к нам на улице подошла женщина и сообщила, что у нее в квартире семеро детей (в возрасте от 5 до 17 лет.— “Ъ-Удмуртия”). Отдала ключи, попросила провести ее к квартире, чтобы дети не сильно переживали»,— рассказал начальник караула ПСЧ №1 Руслан Санников.

Пожарные поднялись вместе с ней на шестой этаж. Открыв дверь, они обнаружили детей, которые столпились на балконе. По словам командира отделения Александра Железина, подростков выводили группами с использованием масок для защиты органов дыхания и зрения. Одного из несовершеннолетних, 10-летнего мальчика, спустили по автолестнице.

В целом из подъезда вывели 17 человек. Пожар ликвидировали на площади 15 кв. м за час с помощью порошковых огнетушителей. Сгорели распределительные щитки и внутренняя отделка подъезда с первого по седьмой этажи. Причина возгорания устанавливается.