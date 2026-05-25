В Туапсе вывезли более 32 тысяч кубометров загрязненного грунта
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. На 25 мая, по данным оперативных служб, собрано и вывезено более 32 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
К ликвидации последствий привлечена группировка численностью 407 человек и 70 единиц техники, включая подразделения МЧС России. Работы по очистке территории продолжаются.