Россельхознадзор нашел незаконный карьер в Ростовской области

Сотрудники надзорного ведомства в Каменском районе Ростовской области зафиксировали факт незаконной разработки карьера площадью 6 тыс. квадратных метров на землях, предназначенных для аграрного использования.

Фото: Россельхознадзор Ростовской области

В Ростовской области выявлен случай грубого нарушения земельного законодательства. На территории Богдановского сельского поселения, расположенного в Каменском районе, местный собственник организовал извлечение грунта, замаскировав эти действия под разрешенную хозяйственную деятельность.

По данным проверяющих инстанций, площадь незаконного карьера достигла шести тысяч квадратных метров. Документально данный надел числился в категории сельскохозяйственных угодий. Вместо того чтобы возделывать культуры, владелец участка решил извлекать полезные ископаемые, что категорически запрещено на землях данной категории.

Экологический ущерб от действий нарушителя оказался значительным. В процессе нелегальных работ оказался полностью поврежден и фактически ликвидирован гумусовый горизонт — самый ценный компонент земельного покрова. Специалисты подчеркивают: главная функция почвы заключается в ее плодородии, то есть способности снабжать растения питательными элементами. В сложившейся ситуации собственник лишил надел этой способности, приведя участок в состояние, непригодное для ведения аграрного производства в текущем виде.

В настоящий момент материалы административного расследования уже подготовлены для направления в судебные инстанции. В отношении нарушителя планируется применить санкции, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. Помимо денежного штрафа, землевладельцу грозит обязанность осуществить полный комплекс восстановительных работ, направленных на рекультивацию испорченных угодий и возвращение почве ее изначальных качеств.

