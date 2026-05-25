Акции НМТП выросли на фоне новостей о приватизации

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) растут на фоне включения госпакета в обновленную программу приватизации федерального имущества. По данным Московской биржи на 10:42 мск, котировки увеличились на 2,49% к уровню закрытия пятницы, в ходе торгов поднимались до 9 руб. за бумагу.

Правительство РФ скорректировало программу приватизации на 2026–2028 годы, предусмотрев возможность продажи принадлежащего государству пакета в 20% акций НМТП. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Указанный пакет ранее уже включался в приватизационные планы, однако в конце 2020 года был исключен из программы на 2020–2022 годы.

НМТП остается одним из крупнейших портовых операторов страны с активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Контроль над группой осуществляет «Транснефть», при этом государство сохраняет миноритарное участие.

