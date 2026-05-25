Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» объявил состав на турнир Первого дивизиона, который пройдет в Москве с 9 по 14 июня. Помимо борьбы за трофей, команды разыграют две путевки во второй этап Кубка России 2026 года.

«Краснодар-ЮМР», выступающий базовым клубом сборной Краснодарского края, включил в заявку как опытных игроков, так и представителей молодежи. В числе заявленных — чемпион мира 2021 года, вратарь Денис Пархоменко, а также обладатели Кубка России и призеры Суперлиги Андрей Панкратов, Андрей Андреев и Иван Тетерин.

Также в состав вошли вратарь Никита Кулик и группа молодых полевых игроков — Ратмир Булатов, Рафаэль Иманов, Дмитрий Бушков, Александр Калашников, Денис Нефед, Никита Харитонов, Кирилл Витохин и Дмитрий Бартель.

Руководить командой в ходе турнира будет главный тренер сборной Краснодарского края Эмиль Джабаров. В его активе работа с рядом российских клубов, включая саратовскую «Дельту», самарские «Крылья Советов» и «Саратов», а также чемпионский сезон с волгоградским «Ротором» в 2014 году. Ранее специалист возглавлял сборную Азербайджана.

Лучшим результатом команд Краснодарского края в Первом дивизионе остается четвертое место молодежного состава «Краснодар-ЮМР» (до 21 года), показанное в сезоне 2024 года.

Вячеслав Рыжков