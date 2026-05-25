В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, еще три ранены
За прошедшие сутки атакам ВСУ подверглись десять муниципалитетов Белгородской области. По ним выпустили не менее 72 беспилотников, шесть раз применяли РСЗО и артиллерию, а также трижды сбрасывали с дронов взрывные устройства. В итоге погиб один мирный житель, еще трое пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
Мирный житель погиб в Грайворонском округе. Два человека получили ранения в Шебекинском округе, один — при утреннем обстреле Белгорода. Двое из пострадавших продолжают лечение в больницах. Им оказывают всю необходимую помощь.
В Белгороде после двух ракетных ударов часть города остается без электроснабжения. Аварийные службы устраняют последствия. Также атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Прохоровский и Ракитянский округа.
Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области погиб один человек, шестеро были ранены.