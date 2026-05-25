Четыре района Саратова больше чем на сутки останутся без воды
Десятки тысяч жителей Саратва останутся без холодной воды больше, чем на сутки. Причиной станут плановые работы на магистральных водоводах, которые МУПП «Саратовводоканал» начнет в последнюю среду мая.
Отключение затронет четыре района города: Кировский, Октябрьский, Заводской и Фрунзенский. Водоснабжение прекратят с одного часа ночи 28 мая и не включат до одиннадцати утра следующего дня. В зону отключения попадут не только отдельные кварталы в границах крупных улиц, но и целые поселки. Среди них Комсомольский, Князевка, Крекинг, Южный и Новый Южный. Кроме того, многие абоненты на прилегающих территориях столкнутся с пониженным давлением воды.
Специалисты объясняют ситуацию необходимостью менять участки водопроводных труб диаметром 1000 и 600 мм. Работы пройдут на улице Посадского, а также на Большой Горной и Железнодорожной. Параллельно коммунальщики подготовят сети и сооружения к работе в осенне-зимний период. Даже после того как вода снова потечет по трубам, полный гидравлический режим восстановится только спустя двое суток после завершения ремонта.
Водоканал советует жителям запасаться питьевой водой уже с завтрашнего дня. Сделать это рекомендуют в том числе для снижения нагрузки на систему. Если тысячи людей начнут массово открывать краны после включения, давление на верхних этажах многоквартирных домов может упасть до критических отметок.