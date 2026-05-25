14-летняя школьница на питбайке сбила трехлетнего мальчика в Ленобласти

В поселке Красава Тихвинского района Ленинградской области 24 мая произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть, после чего покинула место аварии. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Школьницу нашли и передали родителям, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около девяти часов вечера на Комсомольской улице, 9. Трехлетний мальчик выбежал на дорогу в сопровождении взрослых и оказался на пути питбайка. После наезда школьница бросила транспорт и скрылась. Питбайк изъят с места происшествия. Девочку быстро установили, опросили и передали законным представителям. Полиция проводит проверку, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по итогам проверки.

Конторщиков Кирилл