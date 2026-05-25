Объем агропроизводства в Белгородской области за первый квартал достиг 75 млрд

В первом квартале 2026 года объем выпуска сельхозпродукции в Белгородской области по всем категориям хозяйств в сопоставимых ценах увеличился на 4,8% и достиг 74,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.

В частности, общий объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составил 455,6 тыс. т, или 105,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В том числе птицы получено 199,6 тыс. т (105,9% к прошлому году), свиней — 246,3 тыс. т (104,9%). Также за первый квартал произведено 181,4 тыс. т (101,3%) молока и 411,7 млн яиц (104,7%).

В ведомстве пояснили, что положительные показатели выпуска сельхозпродукции в Белгородской области зафиксированы даже при условии приостановки деятельности находящихся в приграничной зоне молочно-товарных ферм, а также свиноводческих и птицеводческих площадок.

К 20 апреля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Белгородской области достиг $452,7 млн — это на 67,2% выше показателя за тот же период 2025 года.

Кабира Гасанова