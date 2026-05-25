В Юнтоловском заказнике Петербурга началось обустройство экологического маршрута

В Приморском районе Санкт-Петербурга приступили к созданию экологического маршрута на территории Юнтоловского заказника. Планируется установить более километра деревянного настила, чтобы обеспечить удобное и безопасное передвижение по болотистой местности. Маршрут также оборудуют скамейками и информационными стендами. Это часть городской программы по развитию сети экотроп.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает Telegram-канал «Комфортный Петербург», Юнтоловский маршрут станет очередным в системе особо охраняемых природных территорий города. Напомним, что в октябре прошлого года в заказнике «Новоорловский» уже открыли тропу длиной 2,7 километра с деревянными настилами, лавочками и информационными щитами.

Конторщиков Кирилл

