В Ленобласти задержали воров за кражи драгоценностей из домов почти на 6,4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали троих ранее неоднократно судимых мужчин, подозреваемых в кражах из частных домов во Всеволожском районе. Общий ущерб от двух эпизодов составил почти 6,4 млн рублей — злоумышленники похитили ювелирные изделия и коллекцию монет. Двое задержаны в Колпино, третий этапирован из колонии.

По данным полиции, 15 января 2024 года из частного дома в СНТ «Приютино» массива Бернгардовка были похищены ювелирные изделия на сумму 6 165 000 рублей. Неделей позже, 23 января, аналогичное преступление произошло в коттеджном поселке «Привольный» в поселке имени Морозова — оттуда пропали коллекция монет и норковая шуба общей стоимостью 220 000 рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Все трое задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Конторщиков Кирилл