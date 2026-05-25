Идею запрета продажи сигарет родившимся после 2008 года поддержали 56% ижевчан

Более половины экономически активных жителей Ижевска, или 56% опрошенных, выступили за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Против инициативы — 25% опрошенных, следует из данных сервиса SuperJob.

Женщины поддерживают идею чаще мужчин — 58% против 54%. Наибольший энтузиазм проявляют респонденты в возрасте от 35 до 45 лет 60%), тогда как среди граждан старше 45 лет сторонников меньше (52%). С ростом доходов растет и уровень одобрения предложения: если среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. запрет одобряют 50%, то при доходе от 150 тыс. — уже 60%.

Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: 45% из них сказали «за», тогда как среди некурящих — 66%. Противники идеи указывают на риски черного рынка и необходимость профилактики: «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет».