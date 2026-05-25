Педагога хоровой школы в Екатеринбурге осудили за домогательства к детям

Преподаватель Детской хоровой школы №2 в Екатеринбурге отправится на 10 лет в колонию строгого режима по приговору Свердловского областного суда. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних по п. «б» ч.4 ст.132 и п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По данным суда, педагог Данил Кириллов совершал действия сексуального характера к детям для удовлетворения своей половой потребности. В последнем слове он вину не признал, заявив, что не совершал этих действий, и просил его оправдать.

Ему также ограничили свободу на два года. Кроме того, суд запретил ему работать с несовершеннолетними в течение 15 лет. Кириллов взят под стражу в зале суда. Гражданские иски в пользу потерпевших удовлетворены. Приговор может быть обжалован.

