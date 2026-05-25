На свет в Свердловской области за неделю появились 16 пар близнецов

В Свердловской области на прошлой неделе родились 617 младенцев — 313 мальчиков и 304 девочки. Среди них оказалось 16 пар близнецов, рассказали в региональном минздраве.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В межмуниципальных центрах медики приняли 121 роды, в перинатальных центрах Екатеринбурга — 392. Кроме того, три раза родили в ургентных залах.

Напомним, на Среднем Урале в начале января на свет появились 868 новорожденных. В возрасте до 35 лет родили 648 женщин, после 35 лет матерями стали 210 женщин.

Ирина Пичурина

