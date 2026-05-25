Над Крымом и другими регионами РФ сбили 173 БПЛА

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников в ночь на 25 мая. По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны уничтожили 173 украинских БПЛА над регионами страны. В том числе дроны сбили над Крымом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в министерстве, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также в Московском регионе и над Республикой Крым.

Вячеслав Рыжков