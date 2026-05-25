ПСБ поддержал X международный полумарафон «ЗаБег.РФ» в Удмуртии

В столице Удмуртии при поддержке ПСБ состоялся X международный полумарафон «ЗаБег.РФ», который объединил все регионы России и 38 стран мира под названием One Run.

На старт в Ижевске вышли жители и гости из 21 региона России. 1,7 тыс. легкоатлетов из Удмуртии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, ХМАО, Коми, Ростовской и Мурманской областей, городов Центральной России, Урала и Поволжья, ДНР, а также из Узбекистана и ЮАР, преодолели дистанции от 1 до 21,1 км вдоль набережной Ижевского пруда. Самыми массовыми стали забеги ПСБ 5 км и 10 км.

«ПСБ системно поддерживает развитие спорта, создавая условия и инфраструктуру для профессиональных атлетов и для любителей. Тот масштаб, которого достиг забег и стабильный рост количества участников из года в год наглядно демонстрируют растущую популярность бегового спорта. Это также подчеркивает важность грамотной организации и надежной поддержки подобных спортивных праздников. В Удмуртии на дистанции по сложившейся традиции вышли не только сотрудники ПСБ с семьями, но и друзья и партнеры банка»,— рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

Впервые полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся 21 мая 2017 года в 10 городах России. ПСБ выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.