В Ростовской области перед концом мая установится жара до 27 градусов с дождями

В Ростовской области в последние дни мая ожидается сочетание тепла до 27 градусов, дождей с грозами и порывистого ветра, который в дневные часы будет усиливаться до 19 метров в секунду.

Финальная декада последнего весеннего месяца принесет жителям донского региона переменчивую погоду. Как сообщили специалисты Гидрометцентра, 25, 26 и 27 мая в Ростове-на-Дону и области столбики термометров будут колебаться от прохладных ночных отметок до 27 градусов тепла в дневные часы.

В понедельник, 25 мая, в донской столице небо затянет облаками с прояснениями. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют кратковременные осадки, сопровождаемые грозой. Ветер подует с западного и северо-западного направлений: в утренние и вечерние часы его скорость не превысит 8–13 метров в секунду, однако днем порывы разгонятся до 15–17 метров в секунду. Воздух в Ростове-на-Дону прогреется до 22–24 градусов. В целом по области во второй половине дня непогода распространится шире: местами пройдут кратковременные ливни, а дневные порывы ветра кое-где достигнут 19 метров в секунду. Столбики термометров в регионе покажут от 16 до 21 градуса, однако в отдельных районах температура поднимется до 27.

Вторник, 26 мая, будет облачным и влажным. В Ростове-на-Дону снова возможны кратковременные осадки с грозой. Направление ветра изменится: сначала он останется северо-западным, но затем сменится на юго-западный. Его скорость составит 7–12 метров в секунду, днем — с порывами до 15–17 метров в секунду. Ночью температура в городе опустится до 13–15 градусов, днем же вернется к отметкам 22–24. Для Ростовской области характер погоды будет схож: кратковременные дожди, которые во второй половине дня и вечером в некоторых муниципалитетах перерастут в ливни. Ветровой режим повторит городской сценарий: северо-западный перейдет в юго-западный, при грозе порывы будут достигать 15–19 метров в секунду. Ночью воздух остынет до 11–16 градусов, а при прояснении неба столбики термометров могут упасть до 5. Днем, по прогнозам, в регионе ожидается от 21 до 27 градусов тепла.

Станислав Маслаков