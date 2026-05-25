Температура до 27 градусов и грозы: непогода накроет Ставрополье в начале недели

В начале рабочей недели на Ставрополье столбики термометров поднимутся до 27 градусов, однако регион ожидают ливни с грозами, град и шквалистый ветер, скорость которого достигнет 20–25 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Ставрополья.

На смену относительному затишью в Ставропольском крае приходит период неустойчивой погоды. По данным краевого Гидрометцентра, с понедельника, 25 мая, на территории региона ожидается комплекс опасных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют резкое усиление ветра, выпадение града и интенсивные осадки.

Ночью 25 мая воздух остынет до 10–15 градусов выше нуля. При этом в темное время суток в регионе возможны грозы, ливень, град, а порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду. В краевой столице синоптики обещают кратковременные дожди с грозовой активностью. Днем осадки сохранятся, однако температура поднимется в интервале от 22 до 27 градусов тепла.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов. В светлое время суток потеплеет до 20–25 градусов. Неблагоприятные погодные условия — дожди и сильные порывы ветра — сохранятся на протяжении всего дня.

Стоит отметить, что ранее в регионе уже было пролонгировано штормовое предупреждение. Оно действует до 26 мая включительно. В зоне риска — низинные участки местности, где не исключены подтопления. Кроме того, спасатели предупреждают: из-за порывистого ветра возможно повреждение кровель зданий, легких конструкций и ветвей деревьев. Специалисты МЧС призывают жителей края соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить нахождение на улице в период непогоды.

